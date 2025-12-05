Regno Unito e Norvegia lavoreranno insieme con pattugliamenti navali per proteggere i cavi sottomarini dalla Russia

La Royal Navy del Regno Unito e la Royal Norwegian Navy, Norvegia e Regno Unito, hanno firmato a Londra un accordo che prevede pattugliamenti navali congiunti nel Nord Atlantico per “dare la caccia ai sottomarini russi e proteggere le infrastrutture critiche sottomarine”. La nuova flotta combinata sarà composta da almeno 13 navi da guerra. L’intesa è stata sottoscritta da John Healey, ministro della Difesa britannico, e da Tore O. Sandvik, omologo norvegese. Il patto decorre da un accordo da 10 miliardi di sterline firmato ad agosto, con il quale la Norvegia ha acquistato almeno cinque fregate costruite in Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Regno Unito e Norvegia lavoreranno insieme, con pattugliamenti navali, per proteggere i cavi sottomarini dalla Russia

