Regione Fico verso la proclamazione | verso una Giunta di esterni

Nei primi giorni della prossima settimana, a Palazzo Santa Lucia, ci sarà il formale passaggio di consegne tra il presidente uscente della Regione Vincenzo De Luca e il neo presidente Roberto Fico, uscito vincitore dalle elezioni regionali del 23 e 24 Novembre. Il retroscenaMartedì 9 dicembre, a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

