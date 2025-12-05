Reggia di Carditello apre il villaggio delle tradizioni natalizie
Al via “Natale a Carditello”, dal 6 dicembre al 6 gennaio 2026, nel segno delle rievocazioni storiche e della valorizzazione dei prodotti tipici. Il Real Sito di Carditello rinasce e, in occasione delle festività natalizie, torna ad essere la Reale Delizia concepita dall’illuminata dinastia borbonica. Si alza il sipario sulla VI edizione di “Natale a Carditello” . 🔗 Leggi su 2anews.it
Buongiorno a tutti dalla splendida Reggia di Carditello.
Reggia di Carditello: apre il villaggio delle tradizioni natalizie - Il ritorno del "Cavallino Rampante" a Carditello, domenica 7 dicembre, con sfilata di Ferrari storiche e Cavalli Persano, in collaborazione con il Centro di incremento ...
A Carditello il Villaggio di Natale tra rievocazioni storiche e valorizzazione dei prodotti tipici - con tanti eventi gratuiti e aperti ai visitatori, nel segno delle rievocazioni ...
REAL SITO DI CARDITELLO - "Natale a Carditello", il Villaggio delle tradizioni natalizie, il programma - Il Real Sito di Carditello rinasce e, in occasione delle festività natalizie, torna ad essere la Reale Delizia concepita dall'illuminata dinastia borbonica.
Coldiretti Caserta al Villaggio di Natale nel Real Sito di Carditello - Continua, dunque, il percorso virtuoso già intrapreso dalla Fondazione Real Sito di Carditello