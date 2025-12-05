Nel periodo natalizio, non c’è regalo più prezioso di quello che incoraggia l’immaginazione e accompagna i più piccoli in un viaggio creativo tra colore e manualità. I prodotti CARIOCA, da sempre sinonimo di qualità nel disegno e nella scrittura, garantiscono un’esperienza sicura e divertente. Per il Natale 2025, l’azienda introduce una gamma di gift box originali e resistenti, curate nel design e pronte a conquistare bambini. e adulti. Valigetta Paint Marker: creatività ad alta coprenza La nuova valigetta da 24 marcatori acrilici Paint Marker è il regalo ideale per chi ama sperimentare su ogni superficie. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Regali di Natale 2025, le offerte creative e colorate di Carioca