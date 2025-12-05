Referendum Giustizia esplode il caso della consigliera del Csm Bertolini a rapporto da Meloni Grosso | Ecco perché bisogna votare no

Dopo il garante privacy (formalmente indipendente dai partiti) Agostino Ghiglia a rapporto da Arianna Meloni negli uffici di Fdi di via della scrofa, un altro caso scuote la politica. Protagonista questa volta la consigliera laica del Csm, Isabella Bertolini (già deputata di Forza Italia e della Lega), che martedì scorso ha partecipato a una riunione riservata e politica sempre nella sede di Fratelli d’Italia, insieme ai vertici del partito e a esponenti del governo, per definire la strategia del “Sì” al referendum sulla separazione delle carriere, come svelato dal Fatto Quotidiano. Grosso: “Il caso Bertolini dimostra perché bisogna votare No”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Referendum Giustizia, esplode il caso della consigliera del Csm Bertolini a rapporto da Meloni. Grosso: “Ecco perché bisogna votare no”

