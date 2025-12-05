Referendum Giustizia esplode il caso della consigliera del Csm Bertolini a rapporto da Meloni Grosso | Ecco perché bisogna votare no

Il referendum sulla giustizia ha acceso un acceso dibattito politico, con tensioni tra istituzioni e parti coinvolte. La consigliera del Csm Bertolini è stata convocata da Meloni, mentre il garante privacy Ghiglia si è confrontato con il governo. Questi eventi evidenziano le criticità e le polarizzazioni che caratterizzano il momento politico attuale.

Dopo il garante privacy (formalmente indipendente dai partiti) Agostino Ghiglia a rapporto da Arianna Meloni negli uffici di Fdi di via della scrofa, un altro caso scuote la politica. Protagonista questa volta la consigliera laica del Csm, Isabella Bertolini (già deputata di Forza Italia e della Lega), che martedì scorso ha partecipato a una riunione riservata e politica sempre nella sede di Fratelli d’Italia, insieme ai vertici del partito e a esponenti del governo, per definire la strategia del “Sì” al referendum sulla separazione delle carriere, come svelato dal Fatto Quotidiano. Grosso: “Il caso Bertolini dimostra perché bisogna votare No”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Referendum Giustizia, esplode il caso della consigliera del Csm Bertolini a rapporto da Meloni. Grosso: “Ecco perché bisogna votare no”

