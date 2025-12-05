Record di offerte di lavoro | ci sono 3000 posti tra la Capitanata la Bat e Bari

Il mercato occupazionale delle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia vive una fase di forte slancio. L'ultima rilevazione dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro conferma la dinamicità del territorio, con la domanda di personale che ha raggiunto una cifra monstre. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Lavoro, crescita record degli occupati: 62,7%. E i nuovi posti sono fissi - Almeno non ci sono stati dal 2004, punto di inizio della serie delle ... Segnala ilgazzettino.it

È record storico di occupati, ma i giovani restano ancora esclusi dal mercato del lavoro - Secondo l'Istat crescono le persone impiegate in tutte le fasce d'età ad eccezione di quella dei 25- Riporta today.it

OCCUPAZIONE 62,7%/ Un nuovo record che non risolve i problemi strutturali del lavoro - Istat ha comunicato i dati relativi al mercato del lavoro in Italia a ottobre. Lo riporta ilsussidiario.net

Lavoro, tasso di occupazione al 62,7%: raggiunto livello record in Italia - Per la prima volta da gennaio 2004, quando l'Istat ha iniziato le rilevazioni, in Italia ci sono 24 milioni 208mila occupati. Si legge su tg24.sky.it

Lavoro nel turismo/ Offerte record: quali sono le posizioni più richieste? - Il turismo in Italia va a gonfie vele, e lo stesso settore garantisce una mole ... Si legge su ilsussidiario.net

Come interpretare i record del mercato del lavoro italiano - Dal 2021 ogni mese che passa l’ISTAT pubblica dati sul mercato del lavoro che sono recepiti con un certo entusiasmo dai media e soprattutto dalla politica. Riporta ilpost.it