Recessione salariale in Italia | dal 1991 al 2024 persi 831 euro un divario crescente con Francia e Germania

Il rapporto «La crisi dei salari» di Cgil nazionale e Fondazione Di Vittorio evidenzia che in Italia i salari lordi annuali a prezzi costanti, tra il 1991 e il 2024, hanno registrato una riduzione di 831 euro, pari al -2,4%. La Germania ha invece segnato un aumento del 32,9%, la Francia del 31,9% e la Spagna del 9,4%. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

