Real Oviedo–Mallorca La Liga | spareggio salvezza al Carlos Tartiere

Venerdì 5 dicembre alle 21:00 il Carlos Tartiere apre la 15ª giornata di Liga con una sfida già pesantissima in chiave salvezza: il Real Oviedo, ultimo in classifica, ospita il Mallorca, che galleggia appena sopra la zona rossa ma non può permettersi passi falsi. Due squadre in difficoltà, separate da pochi punti, con l’obbligo di fare risultato in uno scontro diretto che può indirizzare il loro inverno. Situazione in classifica e momento delle squadre. Real Oviedo. Neopromosso, l’Oviedo sta pagando carissimo l’impatto con la Liga: ultimo posto e media punti molto bassa. peggior attacco del campionato, con grandi difficoltà a trovare il gol. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

