Real Betis-Barcellona sabato 06 dicembre 2025 ore 18:30

Anche dopo gli anticipi infrasettimanali, il Barcellona si è confermato leader della Liga: i blaugrana hanno vinto lo scontro diretto contro l’Atletico, tornando ad esprimersi su livelli altissimi, come non capitava da un po’ di tempo. Nel tardo pomeriggio di sabato, i catalani faranno visita al Real Betis, che sta vivendo un periodo molto positivo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Real Betis-Barcellona (sabato 06 dicembre 2025 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pioggia di gol in Andalusia?

