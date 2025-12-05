Real Betis-Barcellona sabato 06 dicembre 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici I Verdiblancos mettono alla prova la capolista

Anche dopo gli anticipi infrasettimanali, il Barcellona si è confermato leader della Liga: i blaugrana hanno vinto lo scontro diretto contro l’Atletico, tornando ad esprimersi su livelli altissimi, come non capitava da un po’ di tempo. Nel tardo pomeriggio di sabato, i catalani faranno visita al Real Betis, che sta vivendo un periodo molto positivo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Real Betis-Barcellona (sabato 06 dicembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. I Verdiblancos mettono alla prova la capolista

Tonfo Real? Il Barça non ne approfitta, solo 1-1 col Betis. Blaugrana a +4, ma Liga aperta - Nel duello tra le due squadre che nel girone di ritorno hanno fatto più punti, Barça 29 e Betis 23, a Montjuic ... Lo riporta gazzetta.it