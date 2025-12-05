Resta in corsa sui 2 fronti il RB Lipsia che è secondo in campionato e nei quarti di finale di DFB Pokal alla vigilia di questo importante scontro diretto contro l’Eintracht Francoforte. I sassoni non hanno avuto grossa difficoltà nel regolare il Magdeburgo, nonostante il rigore ad inizio gara che li aveva portati in svantaggio. I valori . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - RB Lipsia-Eintracht Francoforte (sabato 06 dicembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Sfida con vista Champions alla Red Bull Arena