Nella prima semifinale dei 200 misti degli Europei in vasca corta, competizione in corso di svolgimento a Lublino, Alberto Razzetti s’impone con grande autorevolezza e senza neanche dover tirare al massimo delle proprie possibilità. Domani la finale per le medaglie. Razzetti chiude la propria performance con il tempo di 1’53”48 e si qualifica per la finale con il quarto tempo assoluto. Il ritmo, in questo finale di competizione, sarà molto serrato, con tante gare in un lasso di tempo ristretto, la sensazione però è che l’azzurro possa avere tutte le carte in regola per giocarsi almeno una medaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Razzetti: “Ho cercato di risparmiare energie. Credo di aver disputato un’ottima semifinale”