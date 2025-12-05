Ravezzani vota il peggior mercato estivo | Due big della Serie A hanno fatto un lavoro penoso

Inter News 24 Ravezzani si esprime sul calciomercato estivo, dichiarando quali squadre, secondo lui, hanno agito nel modo peggiore. Il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ha recentemente espresso sul suo profilo X un giudizio severo sul mercato estivo delle squadre di Serie A. Secondo Ravezzani, Juventus e Milan sono le peggiori tra i top club della Serie A in termini di operazioni sul mercato. Con l’anno ormai giunto a dicembre, Ravezzani non ha dubbi: “Il premio per il peggior mercato va ex aequo a Juventus e Milan “, ha scritto il direttore. Entrambe le squadre, secondo il suo punto di vista, non avrebbero sfruttato al meglio le opportunità offerte dal mercato estivo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ravezzani vota il peggior mercato estivo: «Due big della Serie A hanno fatto un lavoro penoso»

