Ravenna festeggia Santa Barbara tra giochi e dimostrazioni emozionanti | si celebra il coraggio dei pompieri

Emozionanti dimostrazioni e giochi per apprezzare ancora di più il coraggio e l'instancabile impegno dei Vigili del Fuoco. Ieri il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna ha celebrato la tradizionale festa di Santa Barbara, patrona del corpo nazionale, un appuntamento molto atteso che. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

