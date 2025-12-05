Rapporto Cnel l' Italia che perde i suoi giovani | in 13 anni 630mila espatriati

Roma, 5 dicembre 2025 – L’Italia continua a perdere pezzi della sua generazione più giovane e qualificata. Non è più un’emorragia episodica, ma un vero esodo strutturale: tra il 2011 e il 2024 hanno lasciato il Paese 630mila giovani tra i 18 e i 34 anni, con un saldo netto – al netto degli ingressi dall’estero – pari a -441mila. È la fotografia, impietosa, del Rapporto CNEL 2025 “L’attrattività dell’Italia per i giovani dei Paesi avanzati”, presentato a Villa Lubin. Solo nel 2024 i giovani espatriati sono stati 78mila, con un saldo negativo di 61mila unità. Un dato colpisce più di tutti: il numero degli expat è pari al 24% delle nascite dello stesso anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rapporto Cnel, l'Italia che perde i suoi giovani: in 13 anni 630mila espatriati

È stato presentato il primo Rapporto @cnel_it 2025 “L’attrattività dell’Italia per i giovani dei Paesi avanzati”. Tra i contributi presenti c'è anche quello di Delfina Licata (Fondazione Migrantes), curatrice del Rapporto Italiani nel Mondo cnel.it/Comunicazione-… # Vai su X

