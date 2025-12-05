Rapporto Censis 2025 | gli italiani fanno più sesso perché non possono permettersi altro

Il 59esimo Rapporto Censis, pubblicato a dicembre 2025, restituisce un’immagine dell’Italia che mescola dati economici preoccupanti e comportamenti sociali inaspettati. Tra inflazione a due cifre, crisi del ceto medio e sfiducia nelle istituzioni, emerge un dato curioso: gli italiani si dedicano con particolare frequenza al più economico dei piaceri, quello sessuale. Il rapporto utilizza un linguaggio ricco di metafore forti e giudizi morali per descrivere una società che vive di piccoli piaceri legati al consumo, dallo sconto del Black Friday all’upgrade gratuito in business class che non ci si può permettere. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Rapporto Censis 2025: gli italiani fanno più sesso perché non possono permettersi altro

