Rapito fuori dal locale la mossa della moglie | Ho ritirato la denuncia adesso venga liberato

Prato, 6 dicembre 2025 – Non si hanno più notizie di lui dalla notte fra sabato e domenica scorsi quando un amico di Yixian Yang ha raccontato alla moglie che l’uomo era stato rapito. Da allora sulla vicenda aleggia un alone di mistero. La procura si è subito attivata per le ricerche ma ieri è arrivata una svolta inaspettata. La moglie dell’uomo, assistita dall’avvocato Tiziano Veltri, si è recata di mattina dai carabinieri per ritirare la denuncia di rapimento. Una mossa a sorpresa che nessuno si sarebbe mai immaginato anche perché, per il momento, Yixian Yang non è tornato a casa e, comunque, la procura continuerà a fare indagini in quanto per il reato di sequestro di persona si procede d’ufficio. 🔗 Leggi su Lanazione.it