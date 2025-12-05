Rapina in villa a Treviglio | Bottino tra i 150 e i 200mila euro

Treviglio. Un bottino che oscilla tra i 150 e i 200mila euro. È quanto sarebbe fruttato il colpo alla villa di via Tasso, poco lontano dal centro città, di proprietà della famiglia Marini, fondatrice della Sai Treviglio. Il raid è stato messo a segno nella serata del 27 novembre da una banda composta da almeno cinque uomini, entrati in azione poco prima delle 20 mentre in casa c’erano la madre Silvana e i due figli trentenni, Achille e Francesco. A fare una prima stima della refurtiva è Angelo Marini, presidente del cda della storica società specializzata nel trasporto pubblico. In quel momento non era in casa, ma è lui a ricostruire una parte della dinamica sulla base del racconto dei familiari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

