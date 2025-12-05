Rally Hyundai presenta la squadra 2025 Paddon sulla terza auto con Sordo e Lappi
Hyundai Motorsport ha svelato i piloti che parteciperanno alla prossima edizione del FIA World Endurnace Championship. Thierry Neuville e Adrien Fourmaux sono confermati a tempo pieno oltre a tre altri piloti che si alterneranno durante l’anno al posto di Ott Tanak. L’estone ha deciso infatti di prendere un momento di pausa dall’attività nel Mondiale, l’ex campione del mondo ha rappresentato i colori di Hyundai negli ultimi anni dopo una brevissima parentesi in casa M-Sport con una Ford Puma Rally1. Oltre ad Esapekka Lappi ed a Daniel Sordo ci sarà anche Hayden Paddon, pronto per tornare nel Mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it
