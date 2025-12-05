Rally del Barocco Ibleo sfida tra Riolo e Ciffo

La gara ragusana mancava dal 2011. In programma sette prove speciali. Presentata a Villa Fortugno, a Ragusa, la tredicesima edizione del Rally del Barocco Ibleo, manifestazione organizzata dalla DLF Academy con il supporto dell’associazione Ragusa Motorsport e con l’alto patrocinio del Comune di Ragusa e del Libero consorzio comunale di Ragusa. La gara, prenderà il . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

