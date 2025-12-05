Rai scatta l’allarme | Vogliono vendere corso Sempione

Il Cdr della Tgr Lombardia, la fiduciaria Tg3 Milano e il fiduciario Rai Sport Milano chiedono alla Rai di chiarire quanto sarebbe emerso in Consiglio di amministrazione Rai, dove sarebbe stata discussa la possibilità di trasferire temporaneamente il centro di produzione Rai di corso Sempione a Milano, "con tutte le sue lavoratrici e tutti i suoi lavoratori, giornalisti, tecnici, operai, impiegati", negli studi di via Mecenate, alla periferia est della città. Questo, spiega una nota del Cdr, per vendere la storica sede di corso Sempione con maggior agio in attesa della costruzione del nuovo centro di produzione tv Rai di Milano, di proprietà della Fondazione Fiera Milano, "in cui la Rai andrà in affitto pagando, oltre che le ingenti spese di allestimento, un canone di locazione per 27 anni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

