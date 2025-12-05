Rage bait parasocial vibe coding e 6-7 Le parole dell' anno che ci raccontano il 2025

Dai legami unilaterali con influencer e chatbot, ai numeri diventati tormentoni virali, fino alla creatività mediata dall’AI, le parole dell’anno ci mostrano chi siamo e come stiamo cambiando. 🔗 Leggi su Wired.it

