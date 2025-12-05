Ragazzo di 23 anni si lancia dalla finestra e muore aveva fumato cannabis light

Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita lanciandosi dal secondo piano di un B&B di Milano. Lo studente, di origine turca, avrebbe compiuto il gesto dopo aver fumato della marijuana light acquistata in un negozio di Firenze. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti milanesi, e come riferito da. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

