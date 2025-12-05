Ragazzo caduto dal ponte Nuovo di Alpignano morto

Un ragazzo di 18 anni è precipitato dal ponte Nuovo di Alpignano ed è morto. La tragedia è avvenuta questa mattina, venerdì 5 dicembre. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia locale, per gestire la viabilità, con loro anche i vigili del fuoco e personale sanitario 118 della Croce Verde. 🔗 Leggi su Torinotoday.it