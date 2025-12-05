Ragazzo 23enne si lancia nel vuoto e muore a Milano dopo aver fumato marijuana light | aperta un'indagine

Fanpage.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo 23enne si è lanciato dalla finestra di un b&b a Milano dopo aver consumato cannabis light e legale con il fratello. Gli investigatori hanno sequestrato le sostanze per analizzarle. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ragazzo 23enne lancia vuotoRagazzo 23enne si lancia nel vuoto e muore a Milano dopo aver fumato marijuana light: aperta un’indagine - Un ragazzo 23enne si è lanciato dalla finestra di un b&b a Milano dopo aver consumato cannabis light e legale con il fratello ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ragazzo 23enne Lancia Vuoto