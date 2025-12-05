Ragazza violentata a Giugliano è stata sequestrata nel parcheggio del centro commerciale Grande Sud
La giovane, 28 anni, sarebbe stata costretta a salire su un'auto da tre uomini: portata in una stradina isolata, è stata violentata da uno di loro e poi riaccompagnata all'auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
