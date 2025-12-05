Ragazza trascinata per metri durante uno scippo a Napoli | 30 giorni di prognosi

2anews.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 19enne, studentessa universitaria, è stata aggredita nel corso di uno scippo in via Firenze: caduta e trascinata dallo scooter del rapinatore. Indagini dei carabinieri in corso. Notte di paura a Napoli per una studentessa universitaria vittima di un violento tentativo di scippo. I carabinieri della Compagnia Napoli Centro sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale . 🔗 Leggi su 2anews.it

ragazza trascinata per metri durante uno scippo a napoli 30 giorni di prognosi

© 2anews.it - Ragazza trascinata per metri durante uno scippo a Napoli: 30 giorni di prognosi

Argomenti simili trattati di recente

ragazza trascinata metri duranteCade durante il tentativo di scippo e viene trascinata: studentessa di 19 anni in ospedale a Napoli - La ragazza, studentessa universitaria a Napoli, sarebbe stata avvicinata da un uomo in sella a uno scooter mentre si trovava nei pressi della Stazione ... Lo riporta fanpage.it

ragazza trascinata metri duranteNapoli, cade e viene trascinata da uno scooter durante una tentata rapina: ferita 19enne - Poco prima della mezzanotte, i carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini per una ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Ragazza Trascinata Metri Durante