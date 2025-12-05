Ragazza trascinata per metri durante uno scippo a Napoli | 30 giorni di prognosi

La 19enne, studentessa universitaria, è stata aggredita nel corso di uno scippo in via Firenze: caduta e trascinata dallo scooter del rapinatore. Indagini dei carabinieri in corso. Notte di paura a Napoli per una studentessa universitaria vittima di un violento tentativo di scippo. I carabinieri della Compagnia Napoli Centro sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale . 🔗 Leggi su 2anews.it

