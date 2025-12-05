Ragazza sequestrata da tre uomini nel parcheggio del centro commerciale e violentata in auto

Sequestrata da tre uomini in un parcheggio e poi violentata in una strada isolata. Un episodio terribile che arriva da Giugliano, in provincia di Napoli: una ragazza di 28 anni ha raccontato di essere stata presa con la forza da tre uomini mentre si trovava nell'area parking del centro. 🔗 Leggi su Today.it

