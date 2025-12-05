Radio Kiss Kiss accende l’onda solidale del Natale

A Natale, la musica di Radio Kiss Kiss si intreccia con le storie di chi non smette di prendersi cura degli altri. Con It’s Time, l’emittente trasforma il proprio palinsesto in un grande progetto di solidarietà, coinvolgendo l’intera community on air e online in un percorso condiviso di responsabilità. Un Natale in cui la radio . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Radio Kiss Kiss accende l’onda solidale del Natale

Approfondisci con queste news

Domani dalle 12:00 Gigi D’Alessio sarà ospite negli studi di Radio Kiss Kiss Italia con @belmonte.pino nel programma “Made in Italy” Non perderti l’intervista su kisskissitalia.it #radiokisskissitalia #gigidalessio - facebook.com Vai su Facebook

Orecchie aperte per tutti i farmacisti all’ascolto! Paola Iezzi è stata ospite negli studi di Radio Kiss Kiss in Dedikiss con Marco e Raf @paolaiezzi DEDIKISS 14:00 - 16:00 LUN - VEN Canale 158 #paolaiezzi #dedikiss Vai su X

“It’s Time”, il Natale solidale di Kiss Kiss: una radio intera diventa una macchina della solidarietà - Dal 1° al 25 dicembre, Radio Kiss Kiss accende i riflettori sulla solidarietà con “It’s Time”, la sua prima grande campagna sociale nazionale multipartner. Scrive fm-world.it

Radio Kiss Kiss accende la solidarietà con “It’s Time” - Profit, cinque aree di intervento e un unico obiettivo: usare la forza della radio e degli altri media Kiss Kiss (TV, social e app) per sostenere concretamente chi ogni giorno ... Scrive iltitolo.it

Radio Kiss Kiss accende il Natale solidale: al via “It’s Time” - Dal 1° al 25 dicembre 2025 Radio Kiss Kiss promuove “It’s Time”, una campagna nazionale di beneficenza che coinvolge dieci organizzazioni non profit italiane attive in cinque aree chiave: contrasto al ... Scrive fm-world.it

Natale: Radio Kiss Kiss lancia la campagna di beneficenza “It’s Time” - Dieci organizzazioni non profit, cinque aree di intervento e un unico obiettivo: usare la forza della radio e degli altri media Kiss Kiss, TV, social e app, per sostenere concretamente chi ogni giorno ... Secondo engage.it

Radio Kiss Kiss e iLMeteo.it annunciano la nuova partnership - it, il primo sito italiano di previsioni meteorologiche con 6 milioni di utenti medi giornalieri e una media mensile di 30 milioni di utenti unici, annunciano ... Da askanews.it

Radio Kiss Kiss, Carlo Alvino abbandona la conduzione dell'emittente: il comunicato ufficiale - Carlo Alvino ha ufficialmente abbandonato la conduzione dei programmi in onda sull'emittente. ilmattino.it scrive