E’ stato presentato presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il Giro d’Italia Women e per l’occasione abbiamo contattato la pluricampionessa Rachele Barbieri alle ultime pedalate alla Gran Canaria con il suo compagno Manlio Moro, pedina del quartetto dell’inseguimento a squadre per le Olimpiadi 2028. Ma prima dello stage previsto a Calpe (Spagna) dal 10 al 18 dicembre. "Ho visto il tracciato del Giro, non so ancora se rientra nei programmi del mio team, i miei dirigenti ritengono il Tour prioritario. Eventualmente come in passato sono disponibile a fare sia Giro che Tour. Nel 2026 avrò un nuovo ruolo che è anche un ritorno alle origini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rachele Barbieri in preparazione alle Canarie: "Vorrei essere al via al Giro d’Italia"