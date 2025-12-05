Raccolta rifiuti ad Antignano-Banditella i residenti chiedono nuovamente l' intervento di sindaco e assessora | Così non funziona

Il 2 maggio 70 residenti di Antignano-Banditella inviarono al sindaco di Livorno una lettera — inoltrata anche ad Aamps — per chiedere di rivedere l’ordinanza sul porta a porta datata 2021 e la possibilità di ripristinare i cosiddetti ‘cassonetti intelligenti’. A quella istanza, alla quale. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Raccolta rifiuti ad Antignano-Banditella, i residenti chiedono (nuovamente) l'intervento di sindaco e assessora: "Così non funziona"

Leggi anche questi approfondimenti

RACCOLTA RIFIUTI 8 DICEMBRE - facebook.com Vai su Facebook

Raccolta rifiuti ad Antignano-Banditella, i residenti chiedono (nuovamente) l'intervento di sindaco e assessora: "Così non funziona" - Gli abitanti spiegano di aver inviato “due mail incalzanti ma cortesi” anche a ottobre, senza alcun riscontro, e oggi continuano ad attendere: “Aspetteremo con ... Segnala livornotoday.it

Rieti, rifiuti: due nuovi impianti per raccolta e trattamento - «Viterbo non può continuare a sostenere da sola la raccolta dei rifiuti di tutto il Lazio e le province non ci hanno aiutato indicando siti per le discariche». Secondo ilmessaggero.it

Raccolta rifiuti, le ecoisole arrivano in periferia - La novità coinvolge poco più di 16 mila utenze domestiche e oltre 1200 commerciali dislocate nella periferia Nord di Torino. Da rainews.it