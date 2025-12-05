Quindici persone arrestate nel quartiere San Donato per traffico di sostanze stupefacenti cocaina FOTO
I carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del Comando provinciale carabinieri di Pescara, all'alba di venerdì 5 dicembre, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale a carico di 15 indagati.Tutti sono ritenuti responsabili dei reati di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
