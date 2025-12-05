Quindici anni con le mostre Startè E una collettiva per festeggiare
Un compleanno di ricordi per l’associazione culturale Startè, che lo celebra a suo modo, con l’ennesima mostra. Le opere di Massimo Angèi, Mirko Baricchi, Pietro Bellani, Andrea Bianconi, Eugenio Carmi, Marco Casentini, Carlo Alberto Cozzani, Arianna Ellero, Giovanni Frangi, Veronica Gaido, Maurizio Galimberti, Roberto Rocchi, Beatrice Taponecco, Giuliano Tomaino, Francesco Vaccarone, saranno protagoniste di ‘Quindici + Uno’ che sarà inaugurata lunedì, alle 18, nello Spazio Startè in piazza Europa 16 (ingresso libero). "Le festività natalizie ci offrono la possibilità di condividere con la città la storia della nostra associazione culturale che, proprio quest’anno, ha compiuto quindici anni di attività – racconta Paolo Asti, presidente di Startè –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
