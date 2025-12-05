Qui nessuno si è sentito diverso il progetto insieME chiude tra emozioni e speranze

Messinatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso ieri il progettoinsieME”, promosso e finanziato dal Dismed ETS sotto la guida del presidente, l’avvocato Enrico Livio, e realizzato grazie al lavoro delle professioniste Giovanna Ilardo (psicologa e psicoterapeuta), Giulia Buonasera (assistente sociale) e Serena Gulino (educatrice. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

