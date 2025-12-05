Quello transatlantico è anche un legame culturale La firma del MoU tra Giuli e Rogers

Gli aspetti politici ed economici della partnership transatlantica che lega Italia e Stati Uniti sono quelli generalmente più conosciuti e attenzionati. Ma non con questi che si esaurisce il rapporto tra questi due Paesi, rapporto che si estende anche ad altre aree altrettanto importanti della società. Cultura compresa. Importante promemoria in questo senso è stato l’evento tenutosi venerdì 5 dicembre nel contesto delle Terme di Diocleziano, sede del Museo dell’Arte Salvata, durante il quale il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il Sottosegretario per la Diplomazia Pubblica del Dipartimento di Stato Usa Sarah Rogers hanno firmato l’accordo per il rinnovo del “Memorandum of Understanding” tra Italia e Usa sull’imposizione di limitazioni all’importazione di materiale archeologico dall’Italia, giunto al suo venticinquesimo anniversario. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Quello transatlantico è anche un legame culturale. La firma del MoU tra Giuli e Rogers

