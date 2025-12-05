Quello su Lukoil non è un passo indietro sul regime sanzionatorio Ecco perché

Formiche.net | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notizia delle scorse ore sull’estensione delle deroghe a Lukoil da parte dell’amministrazione Trump introduce un elemento di pragmatismo dentro un quadro di sanzioni che, sulla carta, avrebbe dovuto colpire con durezza il secondo colosso petrolifero russo. A pochi giorni dall’entrata in vigore della nuova tornata di misure punitive, previste inizialmente per il 21 novembre, il Tesoro americano ha infatti autorizzato Lukoil a continuare a operare buona parte delle sue attività internazionali fino al 13 dicembre, prorogando addirittura fino ad aprile 2026 la possibilità di mantenere attiva la maxi-raffineria bulgara di Burgas e la rete dei distributori del gruppo fuori dalla Russia. 🔗 Leggi su Formiche.net

quello su lukoil non 232 un passo indietro sul regime sanzionatorio ecco perch233

© Formiche.net - Quello su Lukoil non è un passo indietro sul regime sanzionatorio. Ecco perché

Contenuti che potrebbero interessarti

lukoil 232 passo indietroGli Usa allentano le sanzioni contro la Russia: le deroghe al colosso petrolifero Lukoil - La decisione blocca parzialmente le misure decise a ottobre dal presidente Usa Donald Trump ... Segnala today.it

Lukoil venderà le attività internazionali, pesano le sanzioni imposte da Trump - La scorsa settimana, Washington ha annunciato sanzioni contro le società Rosneft e Lukoil come strumento di pressione per spingere Vladimir Putin a mettere fine alla guerra in Ucraina. Da repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Lukoil 232 Passo Indietro