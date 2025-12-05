Quattro successi quattro sconfitte e due pareggi in via Bologna Ferrara Boxe sul ring Riunione sugli scudi

Quattro vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. È questo il bilancio degli atleti di Ferrara Boxe nella riunione effettuata nella palestra di casa, dove il maestro Croce non ha certo messo di fronte ai propri pugili degli avversari abbordabili. Debutto da ricordare per Moemen Zhouani, che ha superato ai punti un avversario impegnativo come Davide Stefan Radu (Delta Pugilato). Niente da fare per Arianna Motta, che ha finito la benzina troppo presto contro Simrat Sharma (Boxe Guastalla), nonostante una buona prestazione sotto il profilo tecnico-tattico. Sconfitto per sospensione cautelare Fabio Gulinelli contro l’ottimo Niccolò Grisolia (Boxing Club Bologna), mentre si sono arresi ai punti Dario Baroni contro Marco Gessi (IX Legione) e Lousaief Zayani contro Filippo Palmieri (Boxing Club Bologna). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Quattro successi, quattro sconfitte e due pareggi in via Bologna. Ferrara Boxe sul ring. Riunione sugli scudi

Scopri altri approfondimenti

Sei successi e quattro sconfitte per le squadre rossoblù del settore volley. In campo anche i piccoli pallavolisti del settore S3. Tutti i risultati sono online sul nostro sito https://www.cuscagliari.it/2025/12/03/volley-settore-giovanile-sei-vittorie-per-il-cus-c - facebook.com Vai su Facebook

Quattro successi, quattro sconfitte e due pareggi in via Bologna. Ferrara Boxe sul ring. Riunione sugli scudi - È questo il bilancio degli atleti di Ferrara Boxe nella riunione effettuata ... Segnala msn.com

Quattro sconfitte su quattro gare Di Carlo rischia - Quattro sconfitte su quattro per i biancorossi, che domani sera arriveranno a Ferrara con l’acqua alla gola. Riporta ilrestodelcarlino.it

Milano si ferma dopo quattro successi: l’Hapoel accelera nel secondo tempo e domina 105-83 - A Milano la sfida tra l’Olimpia e l’Hapoel capolista di Eurolega comincia subito con le marce alte, con gli ospiti a imporre il loro stile di gioco e i ragazzi di Ettore Messina rincorrono senza ... Lo riporta sport.sky.it

Otto successi e nove sconfitte nei precedenti in A coi friulani - Sono 25 i precedenti tra Spal e Udinese in serie A: per i biancazzurri otto successi, altrettanti pareggi e nove sconfitte. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Quattro successi al Giro in dodici anni di attività per il team di San Baronto - La matrice risale al 2009, poi la chiusura dei battenti alla fine del 2021. Si legge su lanazione.it

Quattro squilli, tre sconfitte. Gioie e delusioni dai campi - Quattro vittorie e tre sconfitte è il bilancio della quarta giornata delle formazioni del circondario impegnate nei campionati di Prima e Seconda Categoria. lanazione.it scrive