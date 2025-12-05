Quattro milioni di euro per la bonifica dei siti inquinati di Teano e Ailano
Quattro milioni e duecentomila euro dalla Regione Campania per la bonifica dei siti inquinati di Teano e Ailano. Lo ha stabilito il decreto dirigenziale n. 452025, dopo le segnalazioni relative all’incendio dell’impianto di trattamento dei rifiuti di Campania Ecologia a Teano e ai rischi. 🔗 Leggi su Casertanews.it
