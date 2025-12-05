Quattro allievi della scuola di musica Sintonie di Terni trionfano al concorso nazionale Città di Bucchianico
Prestigiosi riconoscimenti per quattro giovani talenti della scuola Sintonie Up di Terni al concorso nazionale “Città di Bucchianico”, contraddistinto da due intense giornate di competizione musicale ad altissimo livello.Lidia Cricco si è aggiudicata il primo premio, distinguendosi tra i numerosi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
