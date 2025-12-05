Quasi il miglior sorteggio possibile Ma sarà il nostro?

Gazzetta.it | 5 dic 2025

Fabio Licari e Simone Sandri commentano da Washington DC il sorteggio del Mondiale 2026, che vedrebbe l’Italia (se sarà in grado di qualificarsi superando i due turni di playoff di marzo) affrontare Canada, Qatar e Svizzera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Quasi il miglior sorteggio possibile. Ma sarà il nostro?

