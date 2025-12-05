Quasi Barocco | gli archi della Cherubini con Marco Albonetti e Danny Seidenberg

Doppio appuntamento per il virtuoso del sax Marco Albonetti, gli archi dell'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e Danny Seidenberg alla viola (musicista che ha suonato e inciso con, fra gli altri, Steve Reich, Liza Minelli, i Led Zeppelin). Si esibiranno a Ravenna, mercoledì 17 dicembre, alle 21. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondisci con queste news

Il Rally del Barocco Ibleo torna a Ragusa dopo 14 anni. Quasi trenta gli iscritti. Presentazione giovedì 4 dicembre. - facebook.com Vai su Facebook

Quasi Barocco: gli archi della Cherubini con Marco Albonetti e Danny Seidenberg - Prendi gli archi dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, un virtuoso del sax come Marco Albonetti, alla viola Danny Seidenberg (uno che ha suonato e inciso con, fra gli altri, Steve Reich, Liza Mine ... Si legge su ravennawebtv.it

La classica diventa ’Quasi Barocca’ - Prendi gli archi dell’orchestra giovanile Luigi Cherubini, un virtuoso del sax come Marco Albonetti, alla viola Danny Seidenberg (uno che ha suonato e inciso con, fra gli altri, Steve Reich, Liza Mine ... Segnala msn.com