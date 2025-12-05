Quasi Barocco | gli archi della Cherubini con Marco Albonetti e Danny Seidenberg

Doppio appuntamento per il virtuoso del sax Marco Albonetti, gli archi dell'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e Danny Seidenberg alla viola (musicista che ha suonato e inciso con, fra gli altri, Steve Reich, Liza Minelli, i Led Zeppelin). Si esibiranno a Ravenna, mercoledì 17 dicembre, alle 21. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it