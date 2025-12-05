Quasi 900 veicoli fermati | 193 verbali e 10 patenti ritirate per l’alcoltest

Bergamo. Sono stati presentati venerdì mattina, 5 dicembre, dal comandante della Polizia della Provincia di Bergamo e dai comandi dei 20 Comuni aderenti i dati conclusivi del progetto Smart, avviato da Regione Lombardia per potenziare il presidio dei territori e migliorare la vivibilità e la sicurezza. Le operazioni si sono svolte nel mese di novembre sotto il coordinamento della Provincia di Bergamo, ente capofila dei 20 Comuni bergamaschi – Grassobbio, Ponte San Pietro, Zanica, Stezzano, Treviolo, Curno, Paladina, Mozzo, Cologno al Serio, Spirano, Pognano, Verdello, Lurano, Brembate di Sopra, Romano di Lombardia, Covo, Bariano, Urgnano, Scanzorosciate e Mapello – che hanno aderito all’iniziativa, manifestando la volontà di partecipare in forma associata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it