Quasi 600 kg di fuochi d’artificio sequestrati a Volvera Piossasco e Beinasco | tre denunciati
La Polizia di Stato ha sequestrato in alcuni comuni della zona sud del torinese 578kg di artifici pirotecnici illegalmente detenuti, denunciando per commercio abusivo di materie esplodenti tre cittadini italiani, di età compresa tra 24 e 51 anni.Gli acquisti sospetti: 332 chili di materiale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
