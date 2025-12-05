Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi 5 dicembre 2025

Tpi.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Questa sera, venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di  Garlasco  che sarebbe vicina a una svolta dopo 18 anni. Tantissimi ancora i dubbi da sciogliere: il DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi potrebbe incastrare Andrea Sempio? E, inoltre, le foto dello stesso Sempio davanti alla villetta dei Poggi il pomeriggio del giorno del delitto cosa potrebbero rivelare a livello processuale e per le indagini? Al centro della puntata, anche il caso di Liliana Resinovich. 🔗 Leggi su Tpi.it

quarto grado anticipazioni e ospiti di oggi 5 dicembre 2025

© Tpi.it - Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 5 dicembre 2025

Leggi anche questi approfondimenti

quarto grado anticipazioni ospitiQuarto Grado, anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 5 dicembre: i casi di Garlasco e di Liliana Resinovich - Nuovo appuntamento con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Come scrive corrieredellumbria.it

quarto grado anticipazioni ospitiQuarto Grado, Garlasco e Andrea Sempio: le novità sulle tracce di dna. Ospiti e anticipazioni del 5 dicembre - La cronaca nera torna al centro del prime time con Quarto Grado, il programma a cura di Siria Magri condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Riporta msn.com

quarto grado anticipazioni ospitiDomenica In: Can Yaman e Barbara D’Urso tra gli ospiti - Quarto Grado: Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano con i casi Poggi e Resinovich. Segnala davidemaggio.it

quarto grado anticipazioni ospitiQuarto Grado, anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 28 novembre: la svolta sul delitto Garlasco e un nuovo testimone nel caso Liliana Resinovich - Torna l'appuntamento della settimana con Quarto Grado, il programma d'inchiesta condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, in onda stasera - Scrive corrieredellumbria.it

quarto grado anticipazioni ospitiQuarto Grado, anticipazioni stasera: aggiornamenti su Garlasco e l'omicidio Resinovich, dove si trovata il marito al momento dell'omicidio? Le ultime - Il programma su delitti e casi di cronaca condotto dalla coppia Nuzzi- Come scrive affaritaliani.it

Quarto Grado, puntata dedicata agli alibi: Andrea Sempio e il caso Garlasco, Sebastiano Visintin e la scomparsa di Liliana Resinovich. Anticipazioni di stasera - Il programma, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, affronterà due grandi casi, ... Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Quarto Grado Anticipazioni Ospiti