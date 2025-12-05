Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi 5 dicembre 2025

. Questa sera, venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco che sarebbe vicina a una svolta dopo 18 anni. Tantissimi ancora i dubbi da sciogliere: il DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi potrebbe incastrare Andrea Sempio? E, inoltre, le foto dello stesso Sempio davanti alla villetta dei Poggi il pomeriggio del giorno del delitto cosa potrebbero rivelare a livello processuale e per le indagini? Al centro della puntata, anche il caso di Liliana Resinovich. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 5 dicembre 2025

Leggi anche questi approfondimenti

Indagini, documenti esclusivi e ricostruzioni accurate dei casi che più hanno colpito l’opinione pubblica. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero vi danno appuntamento con “Quarto grado”, oggi in prima serata su #Rete4 - facebook.com Vai su Facebook

Quarto Grado (@QuartoGrado) / Posts Vai su X

Quarto Grado, anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 5 dicembre: i casi di Garlasco e di Liliana Resinovich - Nuovo appuntamento con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Come scrive corrieredellumbria.it

Quarto Grado, Garlasco e Andrea Sempio: le novità sulle tracce di dna. Ospiti e anticipazioni del 5 dicembre - La cronaca nera torna al centro del prime time con Quarto Grado, il programma a cura di Siria Magri condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Riporta msn.com

Domenica In: Can Yaman e Barbara D’Urso tra gli ospiti - Quarto Grado: Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano con i casi Poggi e Resinovich. Segnala davidemaggio.it

Quarto Grado, anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 28 novembre: la svolta sul delitto Garlasco e un nuovo testimone nel caso Liliana Resinovich - Torna l'appuntamento della settimana con Quarto Grado, il programma d'inchiesta condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, in onda stasera - Scrive corrieredellumbria.it

Quarto Grado, anticipazioni stasera: aggiornamenti su Garlasco e l'omicidio Resinovich, dove si trovata il marito al momento dell'omicidio? Le ultime - Il programma su delitti e casi di cronaca condotto dalla coppia Nuzzi- Come scrive affaritaliani.it

Quarto Grado, puntata dedicata agli alibi: Andrea Sempio e il caso Garlasco, Sebastiano Visintin e la scomparsa di Liliana Resinovich. Anticipazioni di stasera - Il programma, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, affronterà due grandi casi, ... Da ilmessaggero.it