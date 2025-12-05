Quanto paga DAZN alla Serie A? I rischi dell’accordo e perché De Laurentiis ha ragione

Perché c’è un rischio reale? I dati confermano la tesi di De Laurentiis: la Serie A ha una dipendenza “patologica” dai diritti TV, che coprono il 56% del fatturato strutturale dei club. Con l’attuale accordo (900 milioni totali), il calcio italiano pende dalle labbra di un solo operatore dominante, DAZN (che paga 700 milioni, il 78% del totale). Se il broadcaster dovesse avere problemi — come successo con Mediapro in Francia — squadre indebitate come l’ Inter rischierebbero il collasso, mentre il Napoli (senza debiti) è l’unico top club al sicuro. Aurelio De Laurentiis allarme DAZN diritti TV Serie A rischio default “ Se DAZN ci molla come in Francia, il sistema calcio italiano crollerà perché si appoggia totalmente sui diritti TV. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Quanto paga DAZN alla Serie A? I rischi dell’accordo e perché De Laurentiis ha ragione

