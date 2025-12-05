Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all'ingrosso dell'energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base della domanda e dell'offerta. Al 05 Dicembre 2025, il PUN si attesta a 0,131 €kWh (131,19 €MWh), in leggero calo rispetto ai mesi precedenti. Per avere un quadro più chiaro, ecco alcuni valori recenti del PUN (in eurokWh): Data PUN (€kWh) 03 Dicembre 2025 0,145 04 Dicembre 2025 0,130 05 Dicembre 2025 0,131 Questi valori rappresentano il prezzo all'ingrosso, a cui vanno aggiunti oneri di sistema, trasporto, accise e IVA per ottenere il costo finale in bolletta.

