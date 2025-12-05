Quanti gradi bisogna avere in casa per non ammalarsi in inverno e quando corriamo davvero dei rischi
Quanti gradi bisogna avere in casa in inverno per non ammalarsi: la temperatura ideale per non correre rischi. L’inverno non è ancora iniziato ufficialmente, ma le temperature si sono già irrigidite in buona parte d’Italia ed i riscaldamenti sono tornati a funzionare a pieno regime, con pesanti conseguenze sulle nostre bollette. Del resto, se non vogliamo ammalarci, non possiamo di certo fare altrimenti. (Cityrumors.it) Ma quanti gradi esattamente dovremmo avere a casa per non rischiare di andare incontro ai vari malanni di stagione? Attenzione a non sbagliare perché sia una temperatura troppo alta, sia una troppo bassa possono avere degli effetti indesiderati sulla salute dell’organismo. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Approfondisci con queste news
Buonasera, quanti gradi ci sono ora a budapest? - facebook.com Vai su Facebook
Lenzuola in lavatrice, a quanti gradi è meglio lavarle? La temperatura giusta Vai su X
Per quante ore al giorno dovresti tener accesi i termosifoni in questo momento? - Ecco i consigli degli esperti per riscaldare casa e risparmiare in bolletta scegliendo quando e per quanto tempo accendere i termosifoni. Si legge su money.it
Quanti contanti bisogna avere in casa in caso di crisi, il consiglio della Bce per sopravvivere 72 ore - La Banca centrale europea ha pubblicato uno studio, firmato dagli economisti Francesca Faella e Alejandro Zamora- Scrive blitzquotidiano.it
A quanti gradi cuocere la carne per evitare intossicazioni alimentari - Scopri come cuocere la carne per evitare intossicazioni alimentari, quali sono i parametri di riferimento per procedere al meglio alla cottura della carne. Come scrive msn.com