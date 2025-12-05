Quando partono Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer oggi nella sprint di Oestersund 2025 | n di pettorale orari precisi streaming
Ambizioni importanti per Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer alla vigilia della sprint di Oestersund, valevole come seconda gara individuale della Coppa del Mondo femminile 2025-2026 di biathlon. Le due stelle azzurre hanno ben figurato nell’opening stagionale sulla distanza dei 15 chilometri e possono puntare al podio anche nella 7,5 km su due poligoni. LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 16.00 Wierer indosserà il pettorale giallo in qualità di leader della classifica generale del circuito maggiore dopo l’incredibile vittoria di martedì nell’Individuale, mentre Vittozzi spera di mettere assieme un’altra prestazione di spessore (ha chiuso decima nella 15 km nonostante tre errori al tiro) per confermare il suo ottimo stato di forma e rilanciare le sue quotazioni verso i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
Quando partono Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nella sprint di Oestersund 2025: n. di pettorale, orari precisi, streaming - Ambizioni importanti per Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer alla vigilia della sprint di Oestersund, valevole come seconda gara individuale della Coppa del ... Secondo oasport.it
A che ora partono Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer oggi nell’individuale di Oestersund 2025: n. di pettorale, tv, streaming - Saranno cinque le azzurre al via della 15 km individuale femminile di Oestersund, in Svezia, valida per la Coppa del Mondo 2025- Lo riporta oasport.it
LIVE! Biathlon, martedì 2 dicembre, Individuale femminile, diretta e aggiornamenti: Italia con Wierer, Vittozzi, Carrara, Comola, Auchentaller - Oggi spazio all'Individuale femminile (prova su 15km, quattro poligoni). Si legge su eurosport.it
Coppa del mondo biathlon: con Vittozzi due argenti azzurri in due giorni - Secondo posto nelle staffette femminile e mista dietro alla Francia alle gare che si stanno disputando in Svezia ... Da rainews.it
Biathlon, Lisa Vittozzi torna dopo quasi 2 anni e con Wierer trascina l'Italia: secondo posto in staffetta - Biathlon, parte alla grande la stagione delle ragazze: la rientrante Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer trascinano le compagne della staffetta 4x6 al secondo posto. Riporta sport.virgilio.it
Lisa Vittozzi ancora sul podio con la staffetta mista alla Coppa del Mondo di biathlon: «Non mi aspettavo un inizio così» - Lisa Vittozzi non poteva sperare in un ritorno migliore a oltre 20 mesi dall'ultima presenza nella Coppa del Mondo di biathlon. Da ilgazzettino.it